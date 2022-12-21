113. dakikada Efkan Bekiroğlu’nun ceza sahası içine doğru savunma arkasına attığı topu düzgün kontrol eden Doumbia soğukkanlı vuruşuyla kaleci Emrullah’ı mağlup ederek meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 3-2

76. dakikada Alanyaspor’da Doumbia’nın ceza sahası içinde düşürülmesi sonucu kazanılan penaltı atışını kullanan Ahmed Hassan bir kez daha topu dışarı gönderdi.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu’nda Corendon Alanyaspor, konuk ettiği Eyüpspor ile normal sürede 2-2 berabere kaldı. Uzatmalara giden maçta 3-2’lik skorla sahadan galip ayrılan ev sahibi ekip adını son 16 turuna yazdırdı.

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