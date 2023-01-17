89. dakikada Lusamba’nın ceza sahası içine açtığı ortada savunmadan seken topa Oğuz Aydın vole ile vururken meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Corendon Alanyaspor, konuk ettiği Galatasaray’a 2-1’lik skor ile mağlup oldu. Galatasaray aldığı galibiyetle adını çeyrek finale yazdırdı.

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