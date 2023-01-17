16. dakikada Galatasaray’ın sağ kanatta kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Mertens, ceza sahası içine orta açtı. Düzgün bir kafa vuruşu yapan Nelsson fileleri havalandırdı: 0-1

13. dakikada Eduardo’nun savunma arkasına gönderdiği pasla buluşan Efecan Karaca, kaleci Okan ile karşı karşıya kaldı. Efecan’ın şutunda kaleci Okan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’ndan Corendon Alanyaspor, Galatasaray’ı konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı Galatasaray’ın 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

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