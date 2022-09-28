Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur karşılaşmasında Afyonspor, Eynesil Belediyespor’a 4-2 mağlup oldu.
Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur karşılaşmasında Afyonspor, Eynesil Belediyespor’a 4-2 mağlup oldu.
Stat: Zafer
Hakemler: Batuhan Bayer xx, Ali Gün xx, Batuhan Bıyıklı xx
Afyonspor: Ahmet Daş x, Kaan Baysal xx, İlke Tankul xx, Furkan Şahin x, Uygar Mert Zeybek x, Eray Akar x, Emre Dayan xx, Melih Şencan x, Muhammet Mustafa Özbay x, Ramazan Kaya xx, Yavuz Selim Tek xx
Eynesil Belediyespor: Akın Demirtaş xx, Gürkan Arslan xx, Ali Ömür xx, Doğukan Delimehmet xx, Özcan Delibaş xx (Bekir Meral dk. 63 x), Berkay Doğanay xx, Cengizhan Koç xx, Orhan Dilli xx (Enes Kılıç dk. 50 x), Anıl Yiğit Çınar xx, Furkan Yılgın xx, Birkan Gözel xx
Goller: İlke Tankul (dk. 23), Cengizhan Koç (dk. 52) (Afyonspor), Birkan Gözel (dk. 19), Doğukan Delimehmet (dk. 36), Enes Kılıç (dk. 63), Bekir Meral (dk. 81) (Eynesil Belediyespor)
Sarı kartlar: Furkan Şahin, Melih Şencan (Afyonspor), Cengizhan Koç (Eynesil Belediyespor)
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