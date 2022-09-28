Spor Toto 1. Lig'de 7. haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto 1. Lig'de 7. haftanın hakemleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur karşılaşmasında Afyonspor, Eynesil Belediyespor’a 4-2 mağlup oldu.

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