Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur’da Adıyaman FK, sahasında karşılaştığı Bartınspor’u 1-0 mağlup etti.

Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur’da Adıyaman FK, sahasında karşılaştığı Bartınspor’u 1-0 mağlup etti.

Adıyaman Atatürk Stadyumunda oynanan ve Hakem Emre Kaan Çalışkan’ın yönettiği Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur’da karşılaşan Adıyaman FK - Bartınspor maçının ilk yarısı 0-0 berabere bitti. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı maçın ikinci yarısında da her iki takımdan gol gelmeyince maçta uzatmalara gidildi. Karşılaşmanın 112. dakikasında Gökhan Işılak’ın ayağından bulduğu golle Adıyaman ekibi 1-0 öne geçti. Maçta başka gol olmayınca Adıyaman FK kendi sahasından galibiyetle ayrılarak bir üst tura yükseldi.