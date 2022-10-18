Goller: Yusuf Sarı (dk.44), Erhun Öztümer (dk.60, 64 ve 74), Gökhan Töre (dk.85) (Adana Demirspor)

19. dakikada Dzyuba savunma arkasına sarkan Gulbrandsen’e ara pasını attı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Gulbrandsen şutunu çekerken top auta çıktı.

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur karşılaşmasında Adana Demirspor konuk ettiği Adıyaman FK’yı 5-0 skorla yenerek bir üst tura geçti.

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