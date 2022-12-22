Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur karşılaşmasında Adana Demirspor sahasında Çaykur Rizespor’u ağırlarken maçın 90 dakikası 2-2 eşitlikle tamamladı. Uzatma dakikalarında Çaykur Rizespor, Adana Demirspor’u 4-3 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur karşılaşmasında Adana Demirspor sahasında Çaykur Rizespor’u ağırlarken maçın 90 dakikası 2-2 eşitlikle tamamladı. Uzatma dakikalarında Çaykur Rizespor, Adana Demirspor’u 4-3 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Maçtan dakikalar

2. dakikada ceza sahasında top ile buluşan Onyekuru şık bir topuk pasıyla sol kanatta bulunan Abdurrahim’e pasını verdim. Topla buluşan Abdurrahim bekletmeden şutunu çekerken meşin yuvarlak direğe çarpıp auta çıktı.

7. dakikada, Deniz’in ceza yayı önünde bulunan Sefa’ya pasını attı. Top ile buluşan sefa, ceza yayı önünden şutunu çekti, meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

45+1. dakikada Benhur Keser sağ kanattan topu sürerek ceza sahası içerisine pasını attı. Adana Demirspor savunması topu uzaklaştırmak istemesine rağmen top Deniz Hümmet’te kaldı. Deniz’in penaltı noktası civarında yaptığı vuruşta meşin yuvarlak fileleri sarstı.0-2

49. dakikada Ndiaye, sol çaprazda bulunan Onyekuru’ya pasını attı. Onyekuru ceza sahası içine girerek şutunu çekti. Top direkten auta çıktı.

66. dakikada ceza saha içinde Onyekuru’nun vuruşunda Eren Emre Aydın’ın eline çarptığı gerekçesiyle hakem penaltı noktasını gösterdi.

68. dakikada Akintola’nın penaltı vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-2

85. dakikada Stambouli’nin sağ kanattan ceza sahasına ortasında Emre Akbaba kafa ile vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-2

87. dakikada Alberk ceza sahası sol çaprazında yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.

89. dakikada Benhur penaltı vuruşunda, kaleci Ertaç kurtardı. Kaleciden dönen topa Benhur bir daha vurdu, Ertaç bir kez daha gole izin vermedi.

105. dakikada Benhur ceza sahası sağ çaprazdan kaleye şutunu çekti, kaleci Ertaç topu kurtardı. Dönen topu takip eden Kubilay tek vuruşla topu boş kaleye gönderdi. 2-3

108. dakikada kaleci Ertaç’tan seken topu iyi takip eden Alberk, tek vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 2-4

116. dakikada sağ çaprazın hemen önünde topla buluşan Yusuf Sarı şutunu çekti. Meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-4

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Mert Güzenge xx, Süleyman Özay xx, Yusuf Bozdoğan xx

Adana Demirspor: Ertaç xx, İsmail xx (Rodrigues dk. 65 x), Samet xx (Semih Güler dk. 91 ?), Manev xx, Abdurrahim xx, Gökhan xx (Yusuf Sarı dk. 65 x), N’diaye xx (Stambouli dk. 65 x), Akintola xx, Bjarnason x (Emre Akbaba dk. 46 xx), Berk x (Erhun Öztümer dk. 46 xx), Onyekuru xx

Yedekler: Vedat Karakuş, Khabuliani, Salih Kavrazlı, Ata Öztürk

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

Çaykur Rizespor: Zafer xx, Mithat xx, Eren xx (Bahadır Öztürk dk. 71 x), Anıl xx (Emirhan Topçu dk. 79 x), Ercan xx, Papa xx, Mendes xx (Alper Potuk dk. 61 x), Sefa xx (Alberk Koç dk. 79 x), Benhur xx, Miya xx (Kubilay Kanatsızkuş dk. 61 x), Deniz xx (Berkay Uzun dk. 106 x)

Yedekler: Tarık Çetin, Emre Ezen, Enes Şebelek

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

Goller: Akintola (dk.68 pen.), Emre Akbaba (dk. 85), Yusuf Sarı (dk. 116) (Adana Demirspor), Sefa Yılmaz (dk. 7), Deniz Hümmet (dk. 45+1), Kubilay Kanatsızkuş (dk. 105), Alberk Koç (dk. 108) (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Onyekuru, N’diaye (Adana Demirspor), Zafer Görgen, Mithat Pala, Sefa Yılmaz, Ercan Coşkun, Bülent Korkmaz (Çaykur Rizespor)