Talasgücü Belediyespor, Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu karşılaşmasında deplasmanda mücadele ettiği Somaspor’a 6-0 mağlup olarak kupaya veda etti.

Stat: Soma Atatürk Stadyumu

Hakemler: Erdal Yılmaz, Yakup Bulut, Fatih Yüzbaşı

Somaspor: Arda Ünal, Murat Şevik, Burak Bozbey, Enes Tayfun, (Burak Fıstıkçıoğlu dk.69), Yasin Yıldız, Ceyhan Çoban, Kamil Fidan, (Rojhat Sağlam dk.46), Ersel Ayberk Karaca, (Erdem Aygül dk.80), Özgür Kazar, Mehmet Refik Can, (Hüseyin Emir İkiz dk.58), Ahmet Demirli, (Osman Destan dk.70)

Talasgücü Belediyespor: Mustafa Umut Mete, Arda Belen, Murat Karadeniz, (Samet Acar dk.60), Ercan Çiftçi, (Akın Arıcan dk.70), Muhammed İbrahim Şahinkaya, Oğuzhan Turan, Berkay Öztuvan, Erkan Kapar, Furkan İzin, (Yusuf Efe Yaman dk.46), Ramazan Taş, (Muhammed Emir Yıldırım dk.46), Kerem Ersin, (Muharrem Sahar dk.60)

Goller: Ahmet Demirli (dk.22), Mehmet Refik Can (dk.24-45+2 ve 52), Özgür Kazar (dk.72), Osman Destan (dk.89) (Somaspor)

Sarı kartlar: Furkan İzin (Talasgücü Belediyespor)