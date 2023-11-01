Düzcespor, Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu karşılaşmasında sahasında mücadele ettiği Kuşadasıspor’u 3-1 mağlup ederek bir üst tura çıktı.

Hakemler: Melih Kurt, Erdem Tanış, Ahmet Tolga Tomar

Düzcespor: Metin Erol, Hamit Kulya (Kerem Can Akyüz dk. 46), Hasan Küççük (Burak Başkaya dk. 60), Sedat Cengiz, Mehmet Bektaş, Hüseyin Atakan Üner (Alişan Durmuş dk. 86) Yasin Palaz, İsmail Zehir, Ömer Esenkaya (Şahin Şafakoğlu dk. 74), İlter Ayyıldız (Emre Gündoğdu dk. 46), Uğur Arslan Kuru

Kuşadasıspor: Bartu Dinç, Volkan Fındıklı, Yavuz Selim Tek, Hüseyin Çolak (Burhan Bal dk. 68), Bünyamin Yavaşoğlu (Serdar Eylik dk. 60), Süleyman Okçu (Ali Yiğit Ökten dk. 60) Cengizhan Şen, Metin Arda Çetin (Murat Türkkan dk. 81), Hasan Demir, Atakan Aybastı, Çağrı Ortakaya (Mustafa Efe Kansız dk. 81)

Goller: Hüseyin Atakan Üner (dk. 25 ve 77) Sedat Cengiz (dk. 88) (Düzcespor), Yavuz Selim Tek (dk. 45+2) (Kuşadasıspor)

Sarı kartlar: İlter Ayyıldız, Mustafa Çapanoğlu (Teknik direktör) (Düzcespor), Hüseyin Çolak, Çağrı Ortakaya, Yavuz Selim Tek (Kuşadasıspor)