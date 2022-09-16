Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu eşleşmeleri bugün TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yapılan kura çekimiyle belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu eşleşmeleri bugün TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yapılan kura çekimiyle belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu kura çekimi, TFF’nin Riva’daki merkez binasında bulunan Orhan Saka Konferans Salonu’nda; TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Volkan Can ve Murat Şahin ile Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik ve Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın tarafından gerçekleştirildi. Kura çekimine kulüplerin başkan ve yöneticileri katıldı. Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu’nda 58 takım seri başı sistemine göre eşleşti. Müsabakalar 27, 28 ve 29 Eylül tarihlerinde tek maç eleme sistemine göre oynanacak.

Ali Düşmez: “Türkiye Kupası, spor yaptığım yıllardan beri beni heyecanlandıran bir turnuva olmuştur”

TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, kura çekim töreninde bir açılış konuşması yaptı. Düşmez, "Değerli başkanlar, spor kulüplerin değerli temsilcileri, 2. tur kura çekiminde sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Arkadaşlarımla birlikte TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin selamlarını iletiyorum. Yıllardır bu organizasyonun içinde bir insan olarak, Türkiye Kupası, spor yaptığım yıllardan beri beni heyecanlandıran bir turnuva olmuştur. Siyah beyaz TV’lerden, yurt dışındaki, özellikle İngiltere’deki maçları izler, alt liglerdeki takımların, o günün en meşhur takımlarını elediklerini görür, heyecanlanırdık" diye konuştu.