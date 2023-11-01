Malatya Ziraat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde bulunan 200 dekarlık alanda buğday ekimi yapıldı. 120 bin ton buğday hasadının hedeflendiği alanda, öğrenciler elde edilecek buğday ile fırında ekmek yaparak hem eğitim görecek hem de okul harçlıklarını çıkaracak.

Battalgazi ilçesinde bulunan Ziraat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde düzenlenen tören ile buğday tohumları toprakla buluştu. Törende konuşan Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, 300 dekar üretim alanının bulunduğu okulda 200 dekarlık alana buğday ekiminin gerçekleştirileceğini belirtti.

Okullarında bulunan 25 bin kapasiteli ekmek fırını ile buradan elde edilecek olan buğdayı ekmek üretiminde kullanacaklarını da söyleyen Bakır, bu şekilde eğitim gören öğrencilerin hem okul harçlıklarını çıkardığını hem de milli eğitim bünyesindeki yurtlardaki ekmek ihtiyacının karşılandığını söyledi.

Bakır, geçen sene 110 ton buğday hasadının olduğunu bu yılda hedeflerinin 120 ton hasat yapmak olduğunu da ifade etti.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Orhan Gündüz ise, alanda buğday üretiminin yapılarak endüstriyel alanda kullanılmasından dolayı mutluluk duyduğunu söyledi. İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar’da tarım sektörünün vazgeçilmez bir sektör olduğuna vurgu yaparak, “Tarım sektörü üzerinde durulması gereken en önemli sektör. İnsanlara yeterli ve güvenli gıda arzı açısından da geleneksel yöntemlerden ayrılıp daha bilimsel yöntemlerle tarımsal üretimin sağlanması gerekiyor” dedi.

Malatya Tarım Platformu Başkanı İhsan Akın’da üretmenin önemine değinerek, “Üretmenden hiç bir yere varamazsınız. İsraf eden iflas eder, üreten hükmeder anlayışı ile bunu her platformda dile getiriyoruz. Ülke olarak ihraç eden değil ithal eden taraf olmamız gerekiyor. Bu nedenle de bu üretime destek olan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol ve öğrenciler buğday tohumlarını toprakla buluşturdu.