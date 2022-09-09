Öğrencilerin uygulamalı eğitimle arıcılığı öğrenmesi için bünyesinde 20 adet bal arısı kovanı bulunduran Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Ziraat Fakültesinde sezonun son sağımı gerçekleştirildi. Hayvansal Biyoteknoloji Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Bahar Argun Karslı, toplam hasadın 330 kiloya ulaşmasını beklediklerini kaydetti.

Öğrencilerin uygulamalı eğitimle arıcılığı öğrenmesi için bünyesinde 20 adet bal arısı kovanı bulunduran Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Ziraat Fakültesinde sezonun son sağımı gerçekleştirildi. Hayvansal Biyoteknoloji Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Bahar Argun Karslı, toplam hasadın 330 kiloya ulaşmasını beklediklerini kaydetti.

ESOGÜ Ziraat Fakültesinde sezonun ikinci ve son bal sağımı, Ali Numan Kıraç Yerleşkesi’nde bulunan ormanlık alanda gerçekleştirildi. 20 adet bal arısı kovanı bulunan alanda öğrenciler, Hayvansal Biyoteknoloji Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Bahar Argun Karslı eşliğinde bal sağımı yaptı. Sezonun ilk sağımında 130 kilo bal elde ettiklerini söyleyen Karslı, ikinci sağımda verimin yaklaşık 200 kiloya ulaşmasını beklediklerini belirtti. Ziraat fakültesi öğrencilerinin teknik arıcılık alanında uygulamalı olarak eğitim almalarını ve daha donanımlı öğrenciler yetiştirmek istediklerini kaydeden Karslı, baldan elde edilen gelirin fakülteye aktarıldığını dile getirdi.

“İlk hedefimiz öğrencilerimize mezun olmadan önce uygulamalı bilgilerin verilmesi”

Sezonun ikinci hasadını yaptıklarını belirten Dr. Öğr. Üyesi Bahar Argun Karslı, “Bu arı kovanları, öğrencilerimizin eğitim ve öğrenimine katkısı olması açısından buraya getirilmiş. İlk hedefimiz ziraat fakültesi öğrencilerimize mezun olmadan önce uygulamalı olarak teknik arıcılık ile ilgili bilgilerin verilmesi. Arazide de uygulamalı şekilde görmek istiyoruz. Şu anda fakültede ikinci hasadı yapıyoruz. İlk olarak körükle arıları sakinleştirerek, bal dolu olan arıları seçip, onları muhafaza ettik. Ardından da bal sağımı yaptığımız ünitemize gelerek, üzerindeki sırlı kısmı temizledik. Biz yapıyoruz ve öğrencilerimize de göstererek onların da yapmasını sağlıyoruz. Bal sağım kazanında da balın süzülmesini sağlıyoruz. Sonrasında da ayrı bir kazanda bekleme sürecine gidiyor” şeklinde konuştu.

“Şeker şurubu veya takviyelerle arıları desteklemedik”

Yerleşkede bulunan arıların tamamen doğal şartlarda üretim yaptığını aktaran Karslı, sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Arılar tamamen şu anda üniversitenin içerisinde veya belki de yakındaki Sazova’da bulunan çiçeklerle bal yaptı. Biz herhangi bir şekilde şeker şurubu veya takviyelerle arıları desteklemedik. Verim belki diğer arıcılara göre daha az olabilir. Bu sene ilk sağımda 130 kilo civarında aldık. Bu sağımda da tahminen 200 kilo civarında bal elde edeceğimizi düşünüyoruz. Bundan bir ticari amaç gütmüyoruz ama elde edilen bal mail atılarak fakülte çalışanlarına ve talep edenlere satışı gerçekleşiyor. Geliri de fakülteye dönüyor.”