Zonguldak Ziraat Odası’nın 6.Olağan genel kurulu gerçekleştirdi. Kongrede mevcut Başkan Şerafettin Albayrak Güven tazeledi

Zonguldak Ziraat Odası’nın 6.Olağan genel kurulu gerçekleştirdi. Kongrede mevcut Başkan Şerafettin Albayrak Güven tazeledi

Kongreye muhtarlar Derneği Başkanı Şerafettin Nas, Tarım ve Orman İl Müdürü Cemalettin Çataklı, Çalışma ve İş Kur İl Müdürü Okan Şentürk ile çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve oda üyesi çiftçiler katıldı. Çalışma ve İş Kur İl Müdürlüğü Konferans Salonunda gerçekleştirilen kongrede saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı’nın söylenmesinin ardından depremde hayatını kaybeden vatandaşlar ve odanın kurucusu Merhum Başkan Hasan Kabarık hatırasına Kur’an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

Zonguldak Ziraat Odası Başkanı Şerafettin Albayrak yaptığı konuşmada, tarım arazilerinin etkinleştirilmesi amacıyla il özel idaresi kaynakları kullanılarak çiftçilere dağıtılmak üzere 4 bin 500 adet sertifikalı ceviz fidanı, 100 bin adet fındık fidanı dağıtımı, seracılığın geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması projesi çerçevesinde çiftçilere gerekli desteğin verildiğini belirtti. Albayrak, "Ülkemizi yasa boğan deprem afetini derin bir üzüntüyle karşıladık. Kahramanmaraş merkezli on ilimizde etkili olan depremde hayatını kaybedenlere Cenab’ı Allah’tan rahmet , Yaralılara acil şifalar dilerim" dedi.