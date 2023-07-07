Adıyaman Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Tut ilçesinde düzenlendi.

Tut ilçesinde gerçekleştirilen Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu toplantısına, Tut Kaymakamı Erkut Pamuk, Ziraat Odası İl Başkanı Yaşar Özkan, Kahta Ziraat Odası Başkanı Rüştü Zorlu Turanlı, Besni Ziraat Odası Başkanı İsmail Sümer, Çelikhan Ziraat Odası Başkanı Abdurrahman Kaya, Samsat Ziraat Odası Başkanı Kadir Kuştepe, Sincik Ziraat Odası Başkanı Kadir Altıntel, Gerger Ziraat Odası Başkanı Eşref Perçin, Tut Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bozan ve Gölbaşı Ziraat Odası Başkanı Cuma Ali Aras katıldı.

Toplantıda Toprak Mahsulleri Ofisinde yaşanan sıkıntılar ve diğer tarımsal sorunlar ele alındı.

Düzenlenen toplantıyla ilgili olarak konuşan Ziraat Odası Adıyaman İl Başkanı Yaşar Özkan, “Toplantımızda özellikle TMO’da bu yıl yaşanan randevu sıkıntıları ele alındı. Bu sıkıntıların giderilmesi için hali hazırda üç noktada gerçekleşen alımlarda alım noktalarının arttırılmasına yönelik taleplerimiz olacaktır. Diğer tarımsal sorunlar ile ilgili olarak önümüzdeki hafta içerisinde Adıyaman Ziraat Odaları olarak Ankara’ya gideceğiz. Milletvekillerimiz ve Tarım ve Orman Bakanlığı ile görüşmelerde bulunacağız. Depremde zarar gören çiftçi ve üreticilerimizin sorunları, sulama projelerimiz, tarımsal krediler, sulamada kullanılan enerji bedelleri gibi birçok konuyu bakanlıklar nezdinde görüşeceğiz” diye konuştu.