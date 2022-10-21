Yozgat Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz çiftçilerin her yıl oda üyeliklerini güncellemeleri gerektiğini belirterek aksi takdirde Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) üzerinden yürütülen desteklemelerden faydalanamayacaklarını söyledi.

Yozgat Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz çiftçilerin her yıl oda üyeliklerini güncellemeleri gerektiğini belirterek aksi takdirde Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) üzerinden yürütülen desteklemelerden faydalanamayacaklarını söyledi.

Ziraat Odasına kayıtlı çiftçilerin her yıl zorunlu olarak evraklarını güncellemek zorunda olduğunu hatırlatan Yozgat Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz, aksi durumda oda üyeliklerinin pasif üyeliğe dönüşeceğini ifade etti.

Konu ile ilgili çiftçileri uyaran Açıkgöz, “Pasif üyeliğe geçen çiftçi geriye dönük devlet desteğinden 5 yıl yararlanamaz. Çiftçi, ziraat odasına mutlaka yıl içerisinde gelmek mecburiyetindedir. Gelip İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne verdiği evrağı, ne ektiğini gelip güncellemesi zorunludur. Onun için çiftçilerimize gerek mesaj gerekse duyuru olarak çiftçiyi uyarıyoruz. Çiftçimiz mağdur olacak. Çünkü dosyasını güncellemediği an yılsonu itibariyle biz aktif ve pasif üyeleri İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne göndereceğiz. Pasif üye olan kişi de devletin verdiği desteklerden yararlanamayacak. Bu duruma düşmemeleri için çiftçilerimize uyarılarımız devam ediyor.” dedi.