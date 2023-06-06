Eskişehir’de Ziraat Mühendisi Alper Arslanoğlu, yaz döneminde ağaçların budanmasını önermediklerini belirterek, budamanın püf noktalarını anlattı.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte vatandaşlar, ağaçlarına yaz budaması yapmak için tohum ve gübre satıcılarının yolunu tutmaya başladı. Genellikle şubat ayı sonunda yapılmasıyla bilinen işlem için yaz aylarındaki budama Ziraat Mühendisleri tarafından tavsiye edilmiyor. Eskişehir’de tohum ve gıda satışı yapan bir firmada çalışan 8 yıllık Ziraat Mühendisi Alper Arslanoğlu, ağaçları budama işlemi yapılmadan önce tanımak gerektiğini söyledi. Mühendis Arslanoğlu, ağaçlarda budama işlemi gerçekleştirilirken tek ve dörtlü lider prensibinin önemine vurgu yaptı.

Ağaç budamadan önce ağaçları tanımanın budama işleminde ilk adım olduğunu belirten Mühendis Arslanoğlu, sert çekirdekli ve yumuşak çekirdekli meyve ağaçlarında budama işlemlerinin farklı olduğunu belirtti. Tek lider ve dörtlü lider olarak budamanın yapılabileceğini ifade eden mühendis Arslanoğlu, “Tek liderde bodur ağaçların budaması yapılıyor. Klasik ağaçlarda ise dörtlü budama işlemi gerçekleşir. Dörtlülerde genellikle ana dala dikkat edilir. Dört lider dal bırakılır, yan dal koltuk oluşturulur. Koltuk oluşturulduktan sonra düzenli olarak diğer senelerde budama gerçekleştirilir” diye konuştu.

“Meyve gözlerinin kesilmesi yanlış bir durum”

Vatandaşların ağaç budama işlemlerinde bazı problemlerle karşılaşabildiğini ifade eden mühendis Arslanoğlu, “Budama işlemi yapılırken meyve gözlerine dikkat edilmesi gerekiyor. Meyve gözleri mümkün olduğunca kesilmemesi gerekli. Meyve gözleri arının iğnesinin olduğu yer gibi olur. Sigara koruna benzer meyve gözleri. Meyve gözlerinin kesilmesi yanlış bir durum. Çünkü onlar gelecek senenin meyveleri oluyor. Yeni budama sezonu için yeni sürgünler bıraksınlar ki meyve gözüne dönsün. Bunlara dikkat ederlerse sağlıklı bir budama olur” dedi.

“Yaz budamasını önermiyoruz”

Ağaçlar yaprak döktükten sonra Şubat ayının sonuna kadar budama işleminin yapılabileceğini dile getiren Arslanoğlu, yaz döneminde ise budama işlemini vatandaşlara önermediklerini söyleyerek ağaç budama araçlarının bakımına da değindi. Sadece 3-4 çeşit ağaçta farklılık yaşandığına vurgu yapan Arslanoğlu, şöyle konuştu:

"Özellikle ceviz ve üzüm bağında budama işlemi gözler kabarmaya başlayınca yapılır. Ama diğer meyvelerde yaprak döktükten budamaya başlanabilir. Bu ayda budama yapmak isteyen bazı vatandaşlarımız oluyor. Şu an budama işlemi yapılmaz. Ağaçların içinden çok fazla sürgün çıkarsa elle yolma yapılır. Onun ismi de yaz budamasıdır. Biz bu budamayı önermiyoruz. Çünkü budamada yara açılıyor. Açılan yerden de bakteriler giriyor. Budama aletlerini kullanmadan önce iyice dezenfekte edilmesi gerekiyor. Ağaç budandıktan sonra çamaşır suyu ile birlikte dezenfekte edilebilir. Budama işlemini ilk defa yapacak vatandaşlar bu işte yetkin olan birinden yardım alarak yaparlarsa iyi olur."