Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi’nde eğitimlerini tamamlayan 160 öğrenci, mezuniyet heyecanı yaşadı.

Ziraat Fakültesi Mezuniyet Töreni Yaşam Merkezi’nde yapıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasından sonra konuşmalara geçildi. Öğrenciler adına söz alan dönem birincisi Alper Otlu, öğrenim dönemleri boyunca emeği geçen herkese teşekkür etti.

Dekan Prof. Dr. Muharrem Özcan ise ziraat fakültelerinin öneminin pandemi döneminde iyice anlaşıldığını vurguladı. Dünyadaki yaşamın devam etmesi için ziraat fakültelerinin çok önemli olduğunu kaydeden Dekan Özcan, yeni mezun mühendislere başarılar diledi.

Konuşmaların ardından 8 bölümden 160 öğrenciye mezuniyet belgeleri verildi. Öğrenciler daha sonra yemin ederek mühendisliğe ilk adımı attı. Edilen yeminlerin ardından keplerini havaya fırlatan öğrenciler mezuniyetin coşkusu yaşadı.