Akdeniz Üniversitesi ve Türk Traktör arasında iş birliği protokolü imzalandı. Protokol çerçevesinde traktör ve tarım makinaları kullanımına yönelik eğitim programı işlevi de görecek arazi çalışmaları yapılacak.

Akdeniz Üniversitesi ve Türk Traktör arasında iş birliği protokolü imzalandı. Protokol çerçevesinde traktör ve tarım makinaları kullanımına yönelik eğitim programı işlevi de görecek arazi çalışmaları yapılacak.

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. arasında iş birliği protokolü imzalandı. Akdeniz Üniversitesi Senato Salonu’nda gerçekleştirilen protokol törenine Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Toker, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Erkan, Dekan Yardımcıları Doç.Dr. Hüseyin Çancı ve Doç.Dr. Demir Özdemir, Türk Traktör Satış Sonrası Direktörü Oktay Yıldırım ve Teknik Servis Grup Müdürü Cem Tüfekçi katıldı.

“İş birliklerini önemsiyoruz”

Törende konuşan Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Toker, “Akdeniz Üniversitesi olarak Üniversite - sanayi, Üniversite-özel sektör iş birliklerini çok önemsiyoruz. Ülkemizin toplu kalkınmasına bu iş birliklerinin büyük katkı sağladığına inanıyoruz. Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş.’de Türkiye’mizin tarım makinaları alanında köklü bir firması. Yaptığımız bu protokollün Ziraat Fakültemize, Üniversitemize, Türk Traktöre ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Türk Traktör’e de özellikle fakültemiz eğitimlerinde kullanılmak üzere hibe ettikleri tarım makinaları için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Arazi çalışmalarını yakından izleme fırsatı bulacaklar”

Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Erkan, “Türk Traktör ile imzaladığımız bu protokolle öğretim üyelerimiz ve öğrencilerimiz arazi çalışmalarını yakından izleme ve inceleme fırsatı bulabilecekler. Özellikle öğrencilerimiz için bu büyük bir şans olacak. Teoride öğrendikleri pek çok bilginin uygulama aşamasını da böylece yakından görebilecekler. Bu da onların eğitim-öğretim kalitelerini artıracak. Ziraat Fakültesi olarak nitelikli öğrenci yetiştirme konusunda ve ülke tarımına maksimum düzeyde katkı sunma yolunda bir adım daha atmış olduk. Hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

“Eğitim faaliyetlerine önem veriyoruz”

Türk Traktör olarak 1954 yılından bu yana hizmet verdiklerini dile getiren Satış Sonrası Direktörü Oktay Yıldırım, “Firma olarak Türkiye tarımına Türk çiftçisine ürünlerimizle katkıda bulunmak istiyoruz. Bilimsel kurallara uygun, yüksek teknolojiyi de kullanarak yapılan doğru tarımın ülkemize çok daha büyük faydalar sağlayacağını düşünüyoruz. Bu nedenle ihtiyaca uygun, modern teknolojiyle üretilmiş tarım ekipmanlarını Türk tarımının hizmetine sunmaya çalışıyoruz. Eğitim faaliyetlerine çok önem veriyoruz ve kendimizi sürekli geliştiriyoruz. Bugün burada Akdeniz Üniversitesi ile de yaptığımız protokol çerçevesinde de bu amaca yönelik çalışmalar yürütmeyi hedefliyoruz. Protokolümüzün hem Türk Traktör’e hem de Akdeniz Üniversitesine hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

“Arazide eğitim çalışması yapılacak”

Protokol çerçevesinde Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nin Aksu Araştırma ve Uygulama ve Eğitim Tesisinde bulunan toplam 1080 dekarlık üretim alanlarında Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş tarafından toprak işleme ve ekime hazırlama, traktör ve tarım makinaları kullanımına yönelik eğitim programı işlevi de görecek arazi çalışmaları Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyesi ve öğrencileri ile şirket bayilerinin katılımına açık olacak şekilde gerçekleştirilecektir. Protokol çerçevesinde ayrıca 1600 litre hacimli Türk Traktör markalı DFS1600 model gübre serpme makinesi ve Türk Traktör markalı TF210K model kaydırmalı toprak frezesi eğitim amacıyla kullanılmak üzere Ziraat Fakültesi’ne hibe edilecek.