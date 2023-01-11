Ziraat Bankkart, CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu beşinci maçında evinde Almanya’nın SWD Powervolleys Düren takımını 27-25, 25-21, 25-13 setlerle 3-0 mağlup etti.

Ziraat Bankkart, CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu beşinci maçında evinde Almanya’nın SWD Powervolleys Düren takımını 27-25, 25-21, 25-13 setlerle 3-0 mağlup etti.

Ziraat Bankkart, CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu’ndaki altıncı maçında 25 Ocak Çarşamba günü Slovenya’nın ACH Volley Ljubljana takımını konuk edecek.

Salon: Başkent Voleybol

Hakemler: Roy Goren, Michail (İsrail), Koutsoulas (Yunanistan)

Ziraat Bankkart: Martin Atanasov, Wouter Ter Maat, Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi, Bennie Tuinstra, Burakhan Tosun (Berkay Bayraktar (L) Murat Tokgöz, Oğulcan Yatgin)

Trabzonspor taraftarları Abdullah Avcı için pankart astı Trabzonspor taraftarları Abdullah Avcı için pankart astı

SWD Powervolleys Duren: Luuc Van Der, Marcin, Ernastawicz, Christia Tobias Brand, Michael Andrei, Sebastian Gevert, Falkenbach Kocian (Ivan Batanov (L) Filip John, Erik Röhrs)

Setler: 27-25, 25-21, 25-13

Süre: 1 saat 28 dakika