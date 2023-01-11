Trabzonspor taraftarları Abdullah Avcı için pankart astı

Trabzonspor taraftarları Abdullah Avcı için pankart astı

Ziraat Bankkart, CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu’ndaki altıncı maçında 25 Ocak Çarşamba günü Slovenya’nın ACH Volley Ljubljana takımını konuk edecek.

Ziraat Bankkart, CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu beşinci maçında evinde Almanya’nın SWD Powervolleys Düren takımını 27-25, 25-21, 25-13 setlerle 3-0 mağlup etti.

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