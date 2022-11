Muğla’nın Bodrum ilçesinden kamyonetin arkasında bulunan 10 tonluk su tankı virajda düşerek karşı şeritte geçti. Seyir halinde olan otomobilin üzerine zıplaya zıplaya gelen su tankını gören araç sürücüsü son anda yaptığı manevrayla ölümden döndü. O anlar araç kamerasına yansıdı.

Muğla’nın Bodrum ilçesinden kamyonetin arkasında bulunan 10 tonluk su tankı virajda düşerek karşı şeritte geçti. Seyir halinde olan otomobilin üzerine zıplaya zıplaya gelen su tankını gören araç sürücüsü son anda yaptığı manevrayla ölümden döndü. O anlar araç kamerasına yansıdı.

Bodrum-Turgutreis karayolu üzerinde 10 tonluk su tankı taşıyan kamyonetin viraja hızlı girmesiyle birlikte, dev tank kamyonetin kasasından fırlayarak zıplaya zıplaya karşı şeride geçti. Seyir halinde olan bir otomobilin üzerine doğru gelen su tankını gören, otomobil sürücüsü Alpay Kars’ın son anda yaptığı manevra hayatını kurtardı. Su tankından son anda kurtulan Kars olayın şokunu uzun süre atlatamadı. Su tankının kamyonetten düştüğü anlar ve karşı şeritteki aracın kıl payı kurtulması ise araç kamerasına yansıdı.

Araç sürücüsü Alpay Kars olayın şokunu uzun süre atlatamadığını söyleyerek “Annemin oksijen tüpü bitti. Konacık sanayiden tüpü doldurdum eve doğru giderken en son mazot aldım. Yol boştu normal hızımda seyir halindeydim. Turgutreis virajına girdiğim an itibariyle turizm okuluna varmadan önce karşıdan hızla gelen nakliye aracı üstünde bağlantısı olmayan en az 10 tonluk su deposu bir an da takla atarak önüme çıktı. Ne olduğunu anlamadım. Hemen refleksle sağ tarafa kırıp kendimi zor kurtardım. O kadar hızlı geliyordu ki 300 metre sonra durabildi. Yanıma geldi daha sonra şoför, sende bir şey var mı dedi bende yok dedim. Niye bağlamadın, nasıl profesyonel bir şoförsünüz dedim ve daha sonra gırtlağıma yapıştı beni taciz etmeye başladı. Ben arabaya bindim bölgeden uzaklaştım, araç kameramda her şey kayıtlı zaten direkt savcılığa suç duyurusunda bulundum. Ben motorlu olabilirdim, trafik çok yoğun olabilirdi. Ben niye bağlamadın diye hesap sorduğumda ben suçlu duruma düştüm. Trafikte herkes lütfen kurallara uysun” dedi.