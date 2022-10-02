Antalya’da dip temizliği için dünyaca ünlü sahilde su altı dalışı yapan üniversite öğrencileri, çevre kirliliğine dikkat çekmek için denizin dibindeki çöpleri zıpkınla balık avlar gibi metal ızgara şişiyle topladı. Gençler, başlattıkları temizlik projesine ise ‘Çöp Şiş’ adını verdi.

Antalya’da dip temizliği için dünyaca ünlü sahilde su altı dalışı yapan üniversite öğrencileri, çevre kirliliğine dikkat çekmek için denizin dibindeki çöpleri zıpkınla balık avlar gibi metal ızgara şişiyle topladı. Gençler, başlattıkları temizlik projesine ise ‘Çöp Şiş’ adını verdi.

Belirli günlerde dip temizliği için Konyaaltı Sahili açıklarında dalışlar gerçekleştiren Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Altı Topluluğu üyeleri, bir dalışlarında denizin dibinde buldukları metal ızgara şişi sonrası ‘Çöp Şiş Projesi’ni başlattı. AÜ Su Ürünleri Fakültesi’nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu ve Yard. Doç. Dr. Ferhat Çağıltay önderliğinde dün yine dalış gerçekleştiren gençler, dip temizliğinde onlarca pet şişe, plastik ve kağıt gibi atıkları zıpkınla balık avlar gibi topladı. Gençler, deniz ekosistemine zarar veren çöpleri önce şişlere geçirdi, ardından kıyıya çıkarıp konteynerlere boşalttı.

“Farkındalık için çöp şiş uygulamasını başlattık”

Amaçlarının çevre kirliliğine dikkat çekmek olduğunu belirten Akdeniz Üniversitesi Su Altı Topluluğu Başkanı Onur Kuş, “Dalışlarımızda çok fazla kirlilik olduğunu fark ettik. Çöpleri ellerimizle toplarken su altında şiş bulduk ve çöpleri de o şişle toplamaya başladık. Baktık hem kolay oluyor hem de dikkat çekiyor, farkındalık oluşturmak için çöp şiş uygulamasını başlattık. İnsanımız ‘bir çöp atsak ne olur’ düşüncesinde olabilir ama bu çok fazla kirliliğe neden oluyor. Şu an attığımız çöpün zararını görmüyor olabilir ama yıllar sonra kötü sonuçlar olarak geri gelecek. Dikkatli davranarak bunun önüne geçebiliriz” dedi.

“Üzücü bir durum”

Gençlerin çevre bilinci ve farkındalık için uyguladığı projeyi takdir ettiğini belirten Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, “Dalışlarımızda çocuklar şiş olayını keşfettiler ve her dalışlarında şişle çöpleri toplayıp kıyıya kolayca getiriyorlar. Üzücü bir durum. İnsanların bilinçsizce attıkları çöpler. Bu pet şişelerin çoğu balık tutmak amacıyla. İçerisine çakıl doldurup balık tutmaya çalışıyorlar ancak geri almadıklarında denizde yığınlar oluşturuyor” diye konuştu.