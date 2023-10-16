Bodrum Belediyesi ve Terapi Yaşam Sanat Atölyesi iş birliği ile Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ev sahipliğinde Bütünsel Sağlık etkinliği gerçekleştirildi.

Etrim Garaova Tarım Park’taki etkinliğe Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz, Bodrum Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üreticileri ve çevre ilçelerden çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlikte İstanbul Atölye Piera Kurucusu Funda Sayın’ın öncülüğünde “Kahkaha Yogası” yapıldı. Kahkaha egzersizleri ve yoga nefes teknikleri kullanılarak 50 dakika boyunca çeşitli egzersizler deneyimlendi. Funda Sayın, Bodrumlu ve dışarıdan gelen misafirlere Bütünsel Sağlık hakkında bilgiler verdi. Türk Biyolog Profesör ve Akademisyen Ali Demirsoy, park içerisinde bulunan çadırda insan beyni ile hücreleri hakkında bilgiler verdi.

Etkinlikte Bodrum İlçe Sağlık Müdürlüğü Sağlıklı Hayat Merkezi Sorumlu Hekimi Doç. Dr. Funda Sevencan ve merkez görevlileri de bir dizi çalışma yaptı. KETEM (Kanser Erken Teşhis, Tarama Ve Eğitim Merkezi) birimi tarafından kolon kanserinin erken teşhisi için GGK (gaitada gizli kan) kiti dağıtıldı, meme kanserinin erken teşhisi için kendi kendine meme muayenesi maket üzerinde uygulamalı olarak yapıldı, meme kanseri ile ilgili önemli bilgiler verildi. HPV aşısıyla ilgili bilgilendirme yapan Sağlık Hayat Merkezi görevlileri, vatandaşlar mamografi çekimi ve HPV alımı için merkeze yönlendirdi.

Etkinlikte Sağlıklı Hayat Merkezi’nin Beslenme Danışmanlığı Birimi, sağlıklı beslenme semineri verdi. Seminerde kronik hastalıklarda beslenme, yenilebilir film ve kaplamalar, besin ilaç etkileşimleri, gıda hijyeni, besinlerin satın alınması, hazırlanması, saklanması ve gıda israfının azaltılması konularından bahsedildi. Seminere katılan vatandaşlara sağlıklı atıştırmalık tarifleri verildi ve katılımcılarla birlikte uygulamalı olarak tarifler hazırlandı.

Gerçekleştirilen etkinlikle katılımcılar, sağlıklı ve yerel köy lezzetlerine stantlarda erişebilme imkânı buldu.

Bütünsel Sağlık Etkinliği Koordinatörü Ekin Gülseren Duyar, “Bütünsel sağlık dediğimizde içinde sadece beden değil ruhun da sağlığına önem verdik. Kahkaha Yogası ile gülmenin ne kadar önemli olduğunu söyledik. Burada diyaframdan doğru nefes almayı öğreniyoruz. Bedenimiz ile sesimiz arasındaki senkronu yakalıyoruz ve bol bol gülüyoruz. Ayrıca insanların dans ederek mutluluk hormonunun artacağına inanıyoruz. Doğal ürün üreten köylü üreticilerimizle de iletişime geçtik ve bununla birlikte Bodrum halkına ulaştık. Şahane bir gündü, Bodrum Belediyesi’ne teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.