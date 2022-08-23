Türk Dünyası Kültür Başkenti unvanıyla birbirinden farklı etkinliklere imza atan Büyükşehir Belediyesi, bu kez Bursalılara ‘İpek Yolu Meşk Konseri’yle müzik dolu bir akşam yaşattı.

Türk Dünyası Kültür Başkenti unvanıyla birbirinden farklı etkinliklere imza atan Büyükşehir Belediyesi, bu kez Bursalılara ‘İpek Yolu Meşk Konseri’yle müzik dolu bir akşam yaşattı.

Bursa’nın kültür ve sanat hayatına önemli katkılar sunan programlar düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Bahçeşehir Üniversitesi tarafından düzenlenen ‘İpek Yolu Meşk Konseri’ne ev sahipliği yaptı. Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilerek kente kazandırılan tarihi Zindankapı’da verilen konserde, sanatseverler keyifli bir akşam geçirdi. Her yanı tarih kokan mekanda sahne alan Türk müziğinin son dönemdeki en güçlü seslerinden olan Yaprak Sayar, söylediği eserlerle dinleyenlerden büyük beğeni topladı. Mikrofon kullanmadan mekanın akustiğinden yararlanarak birbirinden kıymetli eserlerini seslendiren Yaprak Sayar’a, neyde Volkan Yılmaz, viyolonselde Volkan Ertem, kanunda Mustafa Tabak, tanburda Furkan Resuloğlu eşlik etti. Bursalılara müzik dolu bir akşam yaşatan Yaprak Sayar, konser sonunda dinleyenler tarafından uzun süre alkışlandı.

Bursa’da konser verdiği için mutlu olduğunu söyleyen Sayar, tarihi mekanların müzikle buluşturulmasının son derece önemli olduğunu belirtti. Zindankapı’daki büyülü atmosferde konser vermenin insanı etkilediğini ifade eden Sayar, konserin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Konser sonunda Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Süleyman Çelik, sanatçı Yaprak Sayar’a çiçek takdim etti. İpek Yolu’nun doğudan batıya uzanan geniş bir coğrafyanın kültürünü anlattığını dile getiren Başkanvekili Çelik, bu güzergah içerisinde Bursa’nın önemli bir yeri olduğunu söyledi. Türk Dünyası Kültür Başkenti olan Bursa’da keyifli programlara imza atıldığını belirten Çelik, sanatı tarihi mekanlarla buluşturduklarını ifade etti.