Çorum’un Sungurlu ilçesinde, 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında iki yaya, araçların altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Çorum’un Sungurlu ilçesinde, 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında iki yaya, araçların altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Kaza, Ankara-Samsun karayolu Budaközü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çorum’dan Ankara istikametine seyir halinde olan otomobil, yağışlı havada kayganlaşan yolda duramayarak iki araca çarptı. O sırada karşıdan karşıya geçmeye çalışan iki yaya, çarpışan arabaların altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kazada hamile olduğu öğrenilen bir kadın, olay yerine çağrılan ambulansla kontrol amacıyla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor.