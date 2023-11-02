Afyonkarahisar’da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında biri 2 yaşında bebek olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Kaza, kent merkezi Ordu Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 GV 0302 plakalı araç sürücüsü G.Y., henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolü sağlanamayan araç önce H.İ.K., yönetimindeki 03 EP 525 plakalı arca çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan araç park halinde bulunan 03 EK 711 plakalı otomobile çarparak durabildi. Kazada araç sürücüsü H.İ.K, yanında yolcu olarak bulunan 2 yaşındaki C.K, ve 34 GV 0302 araçta yolcu olarak bulunan G.Y yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansları ile çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.