Eskişehir’in işlek bir noktasında, içlerinde belediye otobüsünün de olduğu toplam 3 aracın çarpışması sonucunda maddi hasarlı zincirleme kaza meydana geldi.

Suç ve suçlularla mücadele operasyonunda 14 şahıs yakalandı Suç ve suçlularla mücadele operasyonunda 14 şahıs yakalandı

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saat 19:00 sularında Tepebaşı ilçesi Gökmeydan mahallesi Cumhuriyet bulvarı Odunpazarı Belediyesi travmay durağı önünde maddi hasarlı zincirleme kaza oldu. En önde belediye otobüsünün bulunduğu kazada arkadan gelen servisin çarptığı otomobil, iki aracın arasında sıkıştı. Kazada kimsenin yara almadığı belirtilirken, trafik geçici olarak yavaşladı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.