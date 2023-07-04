Eskişehir’in işlek bir noktasında, içlerinde belediye otobüsünün de olduğu toplam 3 aracın çarpışması sonucunda maddi hasarlı zincirleme kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saat 19:00 sularında Tepebaşı ilçesi Gökmeydan mahallesi Cumhuriyet bulvarı Odunpazarı Belediyesi travmay durağı önünde maddi hasarlı zincirleme kaza oldu. En önde belediye otobüsünün bulunduğu kazada arkadan gelen servisin çarptığı otomobil, iki aracın arasında sıkıştı. Kazada kimsenin yara almadığı belirtilirken, trafik geçici olarak yavaşladı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.