Aydın’ın Nazilli ilçesinde bir zincir marketin deposunda bulunan jeneratörden çıkan yangın market çalışanlarını ve müşterilerine korkuturken, markette maddi hasar meydana geldi.

Yangın, Yeşil Mahalle 372 sokak üzerinde bulunan bir zincir marketin şubesinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elektrik kesintisi dolayısıyla devreye giren jeneratör henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Kısa sürede tüm depoyu saran alevleri fark eden market çalışanları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Nazilli İtfaiye Amirliği ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında ölen yada yaralananın olmaması teselli kaynağı olurken, markette büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.