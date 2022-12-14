Samsun Büyükşehir Belediyesi komisyon toplantısında gündeme gelen maddeye göre ulusal zincir marketler, yerel marketlerin ödediği ‘işyeri açma ve çalışma ruhsat harcı’nın 40 katını ödeyerek Samsun’da yeni işyeri açabilecek.

Samsun Büyükşehir Belediyesi komisyon toplantısında gündeme gelen maddeye göre ulusal zincir marketler, yerel marketlerin ödediği ‘işyeri açma ve çalışma ruhsat harcı’nın 40 katını ödeyerek Samsun’da yeni işyeri açabilecek.

46 maddenin görüşüldüğü Samsun Büyükşehir Belediye Aralık Ayı Komisyon Toplantısı, Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk başkanlığında yapıldı. Komisyonda ağırlıklı tartışma konusu 2023 yılında uygulanacak fiyat tarifeleri oldu. Komisyon üyeleri, ilgili daire başkanları ve bürokratlardan yeni fiyat tarifeleri hakkında bilgi alırken, bürokratlar tarifelere ‘yeniden değerlendirme oranı’ çerçevesinde ortalama yüzde 122 oranında bir zam uygulandığını söylediler.

Ulusal zincir marketlere tarifenin 40 katı

Komisyonda en çok üzerinde durulan konu ise Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın tarifesinde yer alan “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsat Harçları İşyeri Açma İzin Harcı” belirlemesi kaleminde yaşandı. Tarife hakkında bilgi veren Daire Başkanı Ali Tulumen, “Tarifemizde ruhsat alma çalışma bedelimiz 2 bin 500 TL’ydi. Bu maddenin son kısmına ‘Ulusal zincir marketlerde tarifenin 40 katı uygulanır’ şeklinde bir açıklama ilave ettik. Bu sadece ulusal zincir marketler için geçerlidir. Yani bu marketler Samsun’da işyeri açma talebinde bulunursa ruhsat ücreti 40 katı şeklinde uygulanacak” dedi.

Açıklamanın ardından söz alan komisyon üyeleri ve grup başkanvekilleri, bu tarifeye olumlu baktıklarını fakat yerel marketlerin 40 katı ücretten muaf tutulması gerektiğini söylediler. Madde, ‘Vergisini Samsun’a ödeyen marketler hariç’ notu eklenerek kabul edildi. Madde, meclisten geçerse uygulamaya konulacak.

Komisyon toplantısında diğer ücret tarifeleri de tartışılırken, 2023 yılında Samsun’da uygulanacak ücretler de meclis toplantısında görüşülecek.