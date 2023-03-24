Tekirdağ Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından zincir marketlerde fahiş fiyat denetimi yapıldı.

Ramazan ayı sebebiyle marketlerdeki denetimler arttı. Tekirdağ Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde Süleymanpaşa ilçesine bağlı Altınova Mahallesi’ndeki zincir marketlerde denetim gerçekleştirdi. Ekipler, denetimlerde başta temel gıda ihtiyaçları olmak üzere birçok ürünün fiyatını kontrol etti. Markette denetim yapan ekipler; fiyat artışları, raf ve kasa fiyatları arasındaki uyuşmazlık, ürün gramajı, irsaliye karşılaştırması, tüketim tarihi ve diğer kurallara uygunluk konularında da ürünleri tek tek kontrol etti.

Denetimlerde, fiyat artışı yaptıkları tespit edilen üretici, tedarikçi veya perakende işletmelere idari para cezası uygulanacak.