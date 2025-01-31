Bilecik’in Osmaneli ilçesinde Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede faaliyet gösteren zincir marketlerde fiyat etiketi denetimi gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde, ürünlerin raf fiyatları ile kasa fiyatlarının uyumlu olup olmadığı titizlikle kontrol edildi.

Denetimler sırasında, tüketici haklarının korunmasına ve vatandaşların haksız fiyat artışlarından etkilenmemesine yönelik kapsamlı bir çalışma yürütüldü.

Zabıta ekipleri, halkın ekonomik çıkarlarını gözetmek ve ticari etik kurallarına uygun hareket edilmesini sağlamak adına zincir marketlerdeki fiyat uygulamalarını yakından takip etti. Zabıtalar, bu tür denetimlerin düzenli olarak devam edeceğini belirterek, vatandaşların muhtemel mağduriyet yaşamamaları için her türlü önlemin alınacağını ifade etti. Halkın güveni ve ekonomik istikrar için gerçekleştirilen bu çalışmalara ilçe genelinde yoğun bir şekilde devam edileceği kaydedildi.