Market çalışanlarının kapıyı açmasıyla birlikte yangının alarmının yeni değiştirilen internet kablolarından dolayı çaldığı ortaya çıktı.

Yapılan incelemeden sonuç almayan ekipler, hemen market çalışanlarına haber verdi.

Hızlıca olay yerine gelen ekipler ellerini aldıkları fener yardımıyla dışarıdan marketi inceleyerek alarmın neden çaldığını anlamaya çalıştı.

İddiaya göre bir marketin yangın alarmının harekete geçmesi üzerine itfaiye ekiplerine ihbar düştü.

Edinilen bilgiye göre olay gece saatlerinde İncivez Mahallesinde ki bir zincir markette meydana geldi.

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