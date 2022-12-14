Türkiye geneli düzenlenen Zincir-2 operasyonunda Samsun KOM polisi tarafından 19 kişi gözaltına alındı.

Türkiye geneli düzenlenen Zincir-2 operasyonunda Samsun KOM polisi tarafından 19 kişi gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri bu sabah kaçakçılık konularına giren suçlarla mücadele dahilinde, insan sağlığını tehdit ederek, vergi kaybına neden olan alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliğiyle mücadele çerçevesinde yaklaşan yılbaşı öncesinde KOM Daire Başkanlığı koordinesinde ülke genelinde başlatılan Zincir-2 adlı operasyon düzenledi. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheli şahıslar hakkında gözaltı kararı verildi. KOM Şube Müdürlüğü tarafından Atakum, İlkadım ve Tekkeköy ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyon dahilinde 19 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 19 kişi ile birlikte 107 litre el yapımı içki (rakı, viski, votka, likör), 63,5 litre etil alkol, 510 adet alkollü içki şişe etiketi, 377 adet sahte bandrol, 10 adet alkol kiti, 4 adet içki üretiminde kullanılan aparat ve 4 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Soruşturma devam ediyor.