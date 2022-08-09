Tokat’ın Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü köyü sınırları içerisinde bulunan Zinav Kanyonu sportif aktivitelere ev sahipliği yapıyor. Dünya doğal mirası içinde potansiyeli yeni fark edilmeye başlayan doğa harikası ekstrem sporcuların dikkatini çekiyor. Kanyonda yürüyüş yapanlar heyecan dolu anlar yaşadı. Tokat Dağcılık İl Temsilcisi İsmail Araz, rehberliğinde kanyona giren ekip 3 kilometrelik zorlu parkuru 3 saatte aştı. 1 ile 4 metre arasında derinliği bulunan, 7 çağlayandan geçen ekibin yaşadığı adrenalin dolu anlar kameralara yansıdı.

Yenice’de evleri yıkılanlar yeni evlerine geçmek için gün sayıyor

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