Karabük’te zimmetine 3.5 milyon lira geçiren ve çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan mal müdür vekili hakkında tutuklama kararı çıkarıldı.

Karabük’te zimmetine 3.5 milyon lira geçiren ve çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan mal müdür vekili hakkında tutuklama kararı çıkarıldı.

Karabük Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Ovacık Mal Müdür Vekili İsmail A.’nın serbest bırakılmasına Cumhuriyet Savcılığının itiraz ettiği belirtildi. Açıklamada, "Usulsüz kayıtlarla zimmetine para geçirme şüphesiyle hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Ovacık Mal Müdür Vekili İsmail A. hakkında Cumhuriyet savcısının itirazı üzerine ilgili mahkeme tarafından tutuklama kararı verilmiştir" denildi.

Olayın geçmişi

Ovacık ilçesinde Mal Müdürlüğü görevini vekaleten yürüten İsmail A. hakkında 3.5 milyon liralık kamu kaynağını zimmetine geçirdiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı. İsmail A.’nın farklı tarihlerde ve miktarlarda başka bir hesaba ve sevgilisine aktardığı, aynı zamanda bu paralarla şans oyunları oynadığı tespit edildi. Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan İsmail A., emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı adli merciler tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.