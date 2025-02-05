Burdur’un Bucak ilçesi Kızılkaya Belediyesi AK Parti’li eski Belediye Başkanı Canan Atasoy yargılandığı zimmet davasında 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonucunda AK Parti’li Canan Atasoy’un belediye başkanlığı yaptığı Burdur’un Bucak ilçesine bağlı Kızılkaya Beldesi, seçimi kazanan MHP’li İlkay Güngör’e geçmişti. Güngör’ün göreve başlamasıyla birlikte Sayıştay denetimi talep edildi. Sayıştay tarafından yapılan incelemelerin ardından 2021 yılında eski başkan Canan Atasoy ve 14 sanık hakkında zimmet davası açıldı.

Burdur 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında Canan Atasoy 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılarak tutuklandı.

Zimmet davasında yargılanan diğer sanıklardan Gamze K. 2 yıl 7 ay 7 gün, İbrahim C. 8 yıl 4 ay, Lütfi O. 7 yıl 6 ay, İsmail U. 5 yıl 6 ay 20 gün, Mehmet S.5 yıl 2 ay 15 gün, Naci A. 4 yıl 4 ay 15 gün, Serdar Ö. 2 yıl 13 ay 15 gün, Süleyman G. 3 yıl 9 ay, Ümit Ö. 4 yıl 4 ay 15 gün, Yüksel Ç. 2 yıl 7 ay 7 gün, M.İ. 4 yıl 15 gün, İbrahim Ö.’ye 4 yıl 15 gün hapis cezası verilirken Ayşe B., Ümit D. ve Mustafa G. beraat etti.