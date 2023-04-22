Bir Osmanlı geleneği olan zimem defteri uygulamasını yıl boyu sürdüren Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Ramazan ayının son günlerinde de onlarca ailenin bakkal ve fırınlara olan borçlarını satın aldı.

Belediye başkanlık makamındaki rutin çalışmalarının dışındaki tüm vaktini ilçenin dört bir yanında halkla birlikte geçirip, sorunlarına çareler üretmekle değerlendiren Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, mahalle ziyaretlerinde yine gönüllere dokundu.

Ramazan Bayramı arifesinde ilçeye bağlı Buhara, Mance ve Karakoyunlu Mahallelerinde yaşayan esnaf ve vatandaşlarla buluşan Başkan Kuş, aralarında kronik hasta, engelli, yaşlı ve yetimlerin bulunduğu onlarca ailenin evini ziyaret ederek hem bayramlarını kutladı hem de maddi yardımda bulundu.

Eyyübiye Belediyesi bünyesinde faaliyet yürüten İyilik Merkezinde kayıtları bulunan ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine mahalle muhtarlarıyla ziyaretler gerçekleştiren Başkan Kuş, ailelerin bakkal ve fırınlara olan borçlarını da ödedi. Vatandaşların dualarını alan Başkan Kuş, “Bu mübarek bayram arifesinde özellikle zorda olan kardeşlerimizin dertlerine kendi imkanlarımız ve hayırseverlerin desteğiyle derman olmaya çalışıyoruz. Sizler de imkanınız çerçevesinde lütfen yardımlarınızı yapın. Rabbim şimdiden razı olsun” diyerek, hayır sahiplerine çağrıda bulundu.