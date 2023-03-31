Erzurum Bakkallar ve Manavlar Odası Başkanı Samet Erdoğan zimem defteri geleneğinin Ramazan ayında da devam ettirildiğini söyledi. Erdoğan, Ramazanda bu geleneği Erzurum’da bulunan tüm hayırseverlerle yapmak istediklerini belirtti.

Osmanlı geleneği olan zimem defteri uygulaması hakkında bilgi veren Başkan Erdoğan “Çok eskilere gitmeye gerek yok halen kullanılıyor bu defterler kimisi maaş aldığında hemencecik gelir borcunu sildirirdi. Borç ödendiğinde sayfanın üzerine büyük bir çizik çizilirdi. Bazı kişiler olası bir ihtilafı önlemek için kendine de bir defter olmasını ister ve aldığı her şeyin kendi defterine de kayıt edilmesini sağlardı. Ödeme günü geldiğinde iki defter karşılaştırılır ve ödemesi yapılırdı. Bazı zamanlar aylarca ödeme yapamayacak durumda olanların bile istedikleri şeyler hiç bir zaman geri çevrilmez, mutlaka verilirdi. Nasılsa parası olduğunda verecektir, anlayışı hakimdi

Bizimde vardı bundan bir tane avuç içi kadar beyaz bir veresiye defteri bu defterle bakkal amcaya gider istediğimi alırdım bunlar genelde sakız ve leblebi tozu olurdu. O da aldığım şeylerin bedelini yazar geri verirdi.

Çocukken bakkaldan bu defter ile bedavadan sınırsız alışveriş yapıldığını sanırdım nereden bileyim babamın her ay aldıklarımın parasını ödediğini.

Osmanlılar zamanında Ramazan günlerinde tebdili kıyafet ile pek çok zengin hiç tanımadıkları mıntıkalardaki bakkal, manav dükkanlarına gider onlardan zimem defterini çıkarmalarını isterlermiş, baştan sondan ortadan rastgele sahifelerin toplamını yaptırıp miktarını ödedikten sonra “bu borçları silin! Allah kabul etsin” der, kendilerini tanıtmadan çeker giderlermiş.

Borcu ödenen borcunu ödeyenin kim olduğunu borcu sildiren, borçtan kimi kurtardığını bilmezlermiş.

Gizli verilen nafile sadakanın açıktan verilen nafile sadakadan 70 kat daha sevap olduğunu bilen zevat, yardımlarını mümkün olduğunca gizliden yapmaya gayret edermiş. Sağ ile verdiğini sol elinden bile gizler yaptıkları iyilikleri unutur giderlermiş eğer birine gerçekten yardım etmek istiyorsanız ve bu yardımı gizli olarak yapmak istiyorsanız mahalle aralarında marketlere direnen bakkallar uğrayın zira o bakkallarda hala veresiye defterleri var.” dedi.

Erdoğan ayrıca hayırseverlerin yine yardım kolilerini de mahalle bakkallarından yaptırabileceklerini ifade ederek, “Çünkü bakkal mesleği biterse mahalle kültürü de bitecektir. Yerel esnafımıza destek olalım. Mahalle kültürümüzü yaşatalım.” diye konuştu.