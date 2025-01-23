Bursa’nın İnegöl ilçesinde kimliği belirsiz bir kadın, girdiği sitelerdeki dairelerin zillerine bastı. Güvenlik kamerasını fark eden kadın, bir anda göbek atmaya başladı. İlginç anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Olay, İnegöl ilçesi Alanyurt Mahallesi’nde bulunan bir sitede meydana geldi. Site sakinleri, belirli aralıklarla zillerine basıldığını site yöneticisine bildirdi. Yaşanan absürt durum üzerine güvenlik kameraları incelendi. Kameralarda, kimliği henüz belirlenemeyen bir kadının apartmanda bulunan evlerin zillerine bastığı, kamerayı fark edince de göbek attığı tespit edildi. Trajikomik anlar, saniye saniye güvenlik kamerasıyla kaydedildi.