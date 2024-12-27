Tokat’ın Zile ilçesinde yılbaşı öncesi yapılan denetimlerde 125 araç ve 270 kişi kontrol edilirken, kurallara uymayan 20 kişiye 45 bin TL ceza kesildi.

Zile İlçe Emniyet Müdürlüğü, yılbaşı öncesi halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla asayiş ve trafik denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Gerçekleştirilen kontrollerde 125 araç incelenirken, 270 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı. Kurallara uymadığı tespit edilen 20 kişiye toplamda 45 bin TL cezai işlem uygulandı. Yetkililer, denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti.