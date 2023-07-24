Zile’de bin yıllık ata tohumundan 40 dönüme ekimi yapılan Karakılçık buğdayının hasadı yapıldı.

Zile Belediyesi tarafından Karakılçık buğdayını tekrar ekme, yaygınlaştırma ve buğday üreticilerine destek verme maksadıyla başlatılan proje çerçevesinde İstasyon Mahallesi’ndeki tarım arazisine Karakılçık buğdayı ekildi. Karakılçık buğdayını yaygınlaştırma, buğday üreticisine ve hayvan yetiştiricilerine destek olmak adına başlatılan çalışmaların meyvesini verdiğini belirten Zile Belediye Başkanı Şükrü Sargın, sağlıklı gıdaya yerel tohumlarla ulaşılabileceğini ifade etti.

"Zile Belediyesi olarak halkımızın ve elbette ülkemizin sağlıklı gıdaya erişimi noktasında bir misyona sahibiz"

Bin yıllık ata tohumunun ilçemizde yetiştirilmesi için çalışmalara devam ettiklerini belirten Zile Belediye Başkanı Şükrü Sargın, “Karakılçık buğdayımızın bu yılda hasadını yapmanın mutluluğu yaşıyoruz. Pandemi sürecinde özellikle ülkelerin bu dönemde üzerinde durdukları en önemli konulardan bir tanesi de gıda arz güvenliğidir. Bu vesileyle Zile gibi geniş tarım arazilerine sahip, iklim bakımından elverişli bu bölgelerde çok önemli bir misyonumuz var. Zile Belediyesi olarak halkımızın ve elbette ülkemizin sağlıklı gıdaya erişimi noktasında bir misyona sahibiz. Bu projeyi sürdürebilmek için kendimize özgü bu tür tohumlarla elde ettiğimiz ürünleri ihtiyaç duyan insanlara sunmamız gerekiyor. Bu açıdan bu çalışmayı önemsiyoruz. İlçemizin gelişmesi açısından turizm ve tarım odaklı çalışmalarımız devam edecektir. Zile Belediyesi olarak kırsalda hizmet etmeye, kırsaldaki vatandaşlarımızın yanında olmaya ve yerel tohumlarla tarımı desteklemeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.