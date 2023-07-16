Samsun’da zihinsel engelli bir kişi denizde boğuldu.

Olay, Yakakent ilçesi Liman Mahallesi’nde bulunan plajda meydana geldi. Bafra ilçesinde ikamet eden zihinsel engelli Ali Orhan (45) yakınları ile yüzmek için Yakakent’e gitti. Denizde yüzen vatandaşlar kıyıya yakın bir yerde suyun içinde yüzüstü halde buldukları Ali Orhan’ı sudan çıkartıp 112 Acil Servis’ten yardım istedi. Olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Ali Orhan ambulansla Alaçam Devlet Hastanesine kaldırıldı ve hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.