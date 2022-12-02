Muğla Zihinsel Engelliler Derneği Başkanı Menderes Çetinözlü, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, dünya nüfusunun yüzde 15’inin engelli olduğunu açıkladı.

Muğla Zihinsel Engelliler Derneği Başkanı Menderes Çetinözlü, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, dünya nüfusunun yüzde 15’inin engelli olduğunu açıkladı.

ZİHDER Başkanı Çetinözlü, “Birleşmiş Milletler tarafından engellilerin toplumsal yaşama tam ve diğer bireylerle eşit katılım sağlamalarına ilişkin çalışmalar yürütülmüştür. Bu çerçevede engellilerin sorunlarına dikkat çekmek için 3 Aralık Uluslararası Engelliler günü ilan olarak ilan edilmiştir. Engelli vatandaşlarımızın topluma kazandırılması, haklarını tam ve eşit ölçüde sağlanması amacıyla ilan edilen Dünya Engelliler gününde yan yana birlik olmak hepimizin görevidir. Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 15’i yani 1 milyardan fazla kişi engellilik durumuna sahiptir. Engellilik oldukça çeşitlilik göstermekte, nüfusun yaşlanması kronik hastalıklarda ki artış nedeni ile engelli sayısında artmaktadır. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de bu özel ve güzel günün önemi, anlamı etkinliklerle geçmektedir. Hayatın tüm alanında sporda, sanatta, edebiyata, siyasette, eğitimde, sivil toplumda, is dünyasında tüm zorluklara rağmen sergilediği mücadele gerçekten takdire şayandır. Azim ve kararlılıklarınızla bizleri örnek olduğunuzu özelikle belirtmek istiyorum. Sizler engeli aşmanın bir inanç meselesi olduğunu, başarmanın anahtarı öncelikle kişinin buna inanması olduğunu her gün ispat ediyorsunuz. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kendi yapabileceklerimizin ve gücümüzün farkında olduğumuz bir geleceğe umutla bakabildiğimiz gün olsun” dedi.