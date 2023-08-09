Gümüşhane’nin Torul ilçesi sınırlarında bulunan ve tarihin her döneminde zorlu ve önemli bir geçit olan Zigana Dağı’nın eteklerinde yer alan Limni Gölü Tabiat Parkı, hava sıcaklıklarının rekor seviyelere ulaştığı bu günlerde serin ve temiz havasıyla vatandaşlara adeta sığınak oluyor.

Zigana köyü sınırlarında yer alan Limni Gölü Tabiat Parkı, özellikle havaların ısındığı bugünlerde sıcak havaya karşı adeta doğal bir kalkan olan ormanın içinde, doğanın sunduğu huzur dolu atmosferiyle 7’den 70’e herkesi cezbetmeye devam ediyor.

Zigana Dağı’nın eteklerinde yer alması, etrafındaki çam ormanların yeşil dokusu ve temiz havasıyla ziyaretçilere dinlendirici bir kaçış fırsatı sunan Limni Gölü Tabiat Parkı, hava sıcaklıklarının arttığı bu günlerde, serinlemek ve kafa dinlemek isteyenler için ideal bir tercih haline geldi.

Denizden 2 bin 24 metre yükseklikte çam ormanları arasında temiz havası, eşsiz doğasıyla “Huzur veren mekan” ve “Zigana’nın nazar boncuğu” olarak nitelendirilen Limni Gölü Tabiat Parkı sadece serin havası ve doğal güzellikleriyle değil, aynı zamanda etkileyici orman manzarasıyla da ziyaretçilerini büyülüyor.

Düşük nem oranı, temiz havası, eşsiz doğası ve manzarasıyla yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Limni Gölü Tabiat Parkının Zigana Dağı’nın eteklerindeki huzurlu sığınak olarak, serinlemek ve doğanın tadını çıkarmak isteyen ziyaretçileri beklediğini kaydeden tesis işletmecisi Murat Eroğlu, “Temiz havası, etkileyici orman manzarası ve sakinliğiyle Gümüşhane’nin doğal güzelliklerini keşfetmek isteyenlere unutulmaz anlar sunan Limni Gölü Tabiat Parkına herkesi ama özellikle son dönemde sıcaktan ve nemden bunalanları bekliyoruz” dedi.

Limni Gölüne ulaşımın hem Gümüşhane hem de Trabzon’dan yaklaşık 45 dakikada sağlanabildiğini kaydeden Eroğlu, Doğu Karadeniz Bölgesinin önemli turizm duraklarından birisi, serinlemek ve doğanın tadını çıkarmak isteyenler için ideal bir yer ve Gümüşhane’nin serin oksijen deposu olan Limni Gölü Tabiat Parkına sıcak havalarda vatandaşların serinlemek için akın ettiğini söyledi.