Tarih boyunca önemli ve zorlu bir geçit olan Zigana Dağı, gün batımında manzarasıyla görenleri mest etti.

Gümüşhane’nin Torul ilçesi sınırlarında yer alan ve tarih boyunca önemli bir geçit olarak kullanılan 2050 rakımlı Zigana Dağı geçidi, dört mevsim fotoğraf tutkunlarının vazgeçilmez duraklarından birisi olmaya devam ediyor. Doğu Karadeniz’in doğal güzellikleriyle ünlü Zigana Dağı’nda dün akşam etkili olan kar yağışının ardından eşsiz manzaralar ortaya çıkarken, çam ağaçlarının yeşilliğiyle buluşan beyaz örtü gün batımı saatinde yerini kızıllığa bırakınca ortaya mest eden manzaralar çıktı. Her mevsim farklı güzellikler sunan Zigana Dağı, özellikle gün batımında turuncu ve kızıl tonlarıyla renk şöleni sundu. O anları ölümsüzleştiren fotoğraf sanatçıları Metin Aydın ve Samet Çelik, Zigana Dağı’nda gün batımını kayda aldı.

Fotoğraf sanatçısı Metin Aydın, “Zigana’da gün batımını izlemek başlı başına bir deneyim. Fotoğraf makinemizle bu anı yakalamak hem bir sanatçının tutkusu hem de bir Karadeniz sevdalısının hayali” dedi.

Samet Çelik ise bölgenin doğasına olan hayranlığını vurgulayarak, “Zigana, her anıyla ayrı bir tablo gibi. Gün batımı ise bu tablonun en özel detaylarından biri. Bu anları insanlarla paylaşmak, doğanın ne kadar büyüleyici olduğunu göstermemize yardımcı oluyor” dedi.