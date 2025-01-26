Gümüşhane’nin Torul ilçesi sınırlarındaki Zigana Dağında 16 yıl önce yaşanan çığ faciasında hayatını kaybeden 10 doğa tutkunu düzenlenen törenle anıldı.

Türkiye’deki dağcılık camiasını yasa boğan olayın ardından her yıl hayatını kaybedenler için düzenlenen anma programları kapsamında bu yıl da Zigana Dağında yoğun kar yağışı altında yürüyüş ve anma etkinliği gerçekleştirildi.

Trabzon Tenis Dağcılık Kayak İhtisas Kulübü (TEDAK) ve Gümüşhane Dağcılık, Doğa Sporları ve Gençlik Derneği (GÜDAK) tarafından gerçekleştirilen organizasyona Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, Kürtün Kaymakamı ve Torul Kaymakam Vekili Nur Yalçınkaya, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Serhat Demiral, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mücahit Atalay, dağcılar ve olaydan yaralı kurtulan sporcular katıldı.

2 bin 50 metre rakımlı Zigana Dağı geçidinden eski Zigana Tüneli karşısında Gümüşhane Valiliği tarafından yaptırılan Çığ Şehitleri Anıtına kadar yürüyen sporcular anıt önüne geldikten sonra saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı’nı okudu.

“Doğa sporlarını yaparken dikkatli olmak gerekiyor”

Etkinlikte konuşan Vali Baruş, Zigana Dağında 16 yıl önce yaşanan çığ felaketinde hayatını kaybeden 10 dağcıya Allah’tan rahmet dileyerek, “Çığda hayatını kaybeden dağcılar doğaya, spora gönül veren insanlardı. Bundan tam 16 yıl önce 25 Ocak’ta Zigana dağında yürüyüş yapan dağcılarımız bir çığ afeti sonucu hayatları kaybetmelerinin yıl dönümü idrak ediyoruz. Şehitlerimizi anmak üzere bir araya geldik. Ben öncelikle 10 kardeşimize Allah’tan rahmet diliyorum. Bugün yoğun bir kar yağışı altında Zigana Dağının güzelliklerine de vakıf olarak yürüyüşümüzü yaptık onların anısına. Doğa sporlarını yaparken dikkatli olmak gerekiyor. Özellikle dağcılık ve karda yürüyüş sporlarını yaparken dikkatli olmak gerekiyor. Bunun eğitimini almak gerekiyor. Tedbirli olarak bu sporları yaparsanız başınıza herhangi bir üzücü hadise gelmez. Birde bu sporları grup halinde yapmak gerekiyor ki herhangi bir zor duruma düşüldüğü zaman diğerleri yardım edebilsin” dedi.

Konuşmasında tüm doğaseverler ve sporseverlere çağrı yapan Vali Baruş, “Doğayla iç içe, doğayla buluşma anlamındaki bu sporlar insana hayat veren, hayat sevincini aşılayan ve zinde kalmasını sağlayan sporlar. Ama bunları bilinçli olarak yapmak lazım. Bu işin eğitimini almış dağcılık kulüplerimizle yapmaları lazım” diye konuştu.

“Onların anısını yaşatmak için her yıl bu anma programını devam ettireceğiz”

Yaşanan felaketin ertesi yılında bir anıt yapıldığını ve şehitlerin anısının burada yaşatıldığını ifade eden Vali Baruş, “Biz doğa sporlarını severler olarak onların anısını yaşatmak için her yıl bu anma programını devam ettireceğiz. O gün şehit olan kardeşlerimizin arkadaşlarının da bir vefa gösterisi aynı zamanda. Vefalarını ortaya koyuyorlar. Çünkü spora gönül vermek, grup çalışması gerektiriyor. Grupta olmak arkadaşlık, dostluk gerektiriyor. Bu doğa sporlarını yapanlarda bunu çok yakinen hissedebiliyor. Biz kez daha buraya katılan tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Bir daha böyle afetlerden karşılaşmamak üzere diyorum” dedi.

“Acımızı kalbimize onları Mevla’ya uğurladık”

Gümüşhane Dağcılık, Doğa Sporları ve Gençlik Derneği (GÜDAK) Başkanı Mustafa Akbulut ise “Bundan 16 yıl önce bir faaliyette TEDAK üyesi arkadaşlarımız burada yürüyüş yaparken elim bir kaza sonucu, çığ sonucu hayatlarını kaybettiler. Onları bu beyaz karların içinden ellerimizle ve ellerimizdeki küreklerle çıkarmaya çalıştık. İki tanesi hayattaydı ama onları geri döndüremedik. 8 tanesi zaten çığ altında ölüydü çıkardığımızda. Büyük ve acı bir olaydı. Acımızı kalbimize onları Mevla’ya uğurladık. Hatırlamak için her sene burada toplanıyoruz. Onları iyi duygularla, rahmet yad ediyoruz. Allah mekanlarını cennet etsin” ifadelerini kullandı.

“Onları rahmet ve özlemle anıyoruz”

TEDAK Başkanı Ural Ayar da 16 yıl önce doğa yürüyüşü sırasında trajik olayın yaşandığını hatırlatarak, “Bu acıyı fiilen yaşamış biri olarak olayı anlatmakta çok zorlanıyorum. Acımız sonsuz, anlatılmaz. Kelimeler yetersiz kalıyor. Biz büyük bir aileydik, bu aileyi kaybettik. Arkadaşlarımız sadece bir doğa sever değil, aynı zamanda birer eş, birer anne, birer baba, birer dede, birer arkadaştı. Her biri kulübümüzün parçası, bir değeriydi. Onları rahmet ve özlemle anıyoruz. Mekanları cennet olsun” diye konuştu.

“Bizi sel gibi aldı içine, aldı götürdü”

Olaydan yaralı olarak kurtulan 77 yaşındaki Rahmi Keleş ise “Her yıl buraya geliyoruz. Bu çok zor bir şey, anmakta zor bir şey, hatırımızdan gönlümüzden hiç çıkmıyor. Biz 11 arkadaş 800 metre çığla gittik. Bizi sel gibi aldı içine, aldı götürdü. Birde baktık ki 10 arkadaşımız öldü, sadece ben kaldım. Onlara Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

Tüm şehitler için Kur’an-ı Kerim okunup dua edilmesinin ardından katılımcılara TEDAK tarafından hazırlanan ve doğa yürüyüşlerinde kullanılan çeşitli hediyeler takdim edildi.

Gümüşhane’nin Torul ilçesi sınırlarındaki Zigana Dağı’nda 25 Ocak 2009 tarihinde meydana gelen çığ olayında doğa yürüyüşüne çıkan Trabzon Tenis Dağcılık Kayak İhtisas Kulübü (TEDAK) üyesi 17 kişi çığ altında kalmış, olayda Hüsniye Sarıbıyık, Hasan Ali İsaoğlu, Burçak Sevim, Hüseyin Karaosmanoğlu, Erhan Terzi, Dr. Dursun İnan, Özlem Timurcioğlu, Gülhanım Piyale, Yasemin Aktaş ve Dr. Davut Akdeniz hayatını kaybetmişti.