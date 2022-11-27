Tarih boyunca Doğu Karadeniz’i Doğu Anadolu’ya bağlayan en önemli geçitlerden birisi olan Gümüşhane’nin Torul ilçesi sınırlarındaki Zigana dağı geçidi kar yağışıyla birlikte beyaz gelinliğini giydi.

Tarih boyunca Doğu Karadeniz’i Doğu Anadolu’ya bağlayan en önemli geçitlerden birisi olan Gümüşhane’nin Torul ilçesi sınırlarındaki Zigana dağı geçidi kar yağışıyla birlikte beyaz gelinliğini giydi.

Dün il genelinde gerçekleşen ve sabaha kadar devam eden kar yağışı Tarihi İpek yolu üzerinde, Gümüşhane-Trabzon karayolunun bin 800 metre rakımındaki Zigana Dağı geçidini beyaza bürüdü.

Yağış nedeniyle bölgedeki çam ağaçları adeta beyaz gelinliğini giyerken Karayolları ekipleri sabaha kadar ulaşımda sorun olmaması için çalıştı.

Derin vadilerin sisle buluştuğu alanda seyrine doyumsuz manzaralar ortaya çıkaran yağışın ardından bölgeye gelen vatandaşlar cep telefonlarıyla bu anları ölümsüzleştirdi.

Bölgede esnaflık yapan Feride Araz ise yağışın ardından karla kaplanan ağaçların da kışlık elbiselerini giydiğini söyledi.

Zigana’nın çok güzel bir coğrafya olduğunu kaydeden Araz, “Kışın en güzel manzarası buradadır. Kar, yağmur, güneş 4 mevsim bir arada yaşanır burada. Her taraf soğuktan sarkıt olur. İnsanlar gelir, gezer, alışverişini yapar ve dönerler. 15 gün önce yine yağmıştı bu iki oldu. Bundan sonra artık sürekli yağış olur. Burada 1-2 metre kar olur. Kayak merkezimiz de var yoldan yukarıya. Ağaçlar da kışlık elbiselerini giydi. Onlar da kışa hazır biz de hazırız” dedi.