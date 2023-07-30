Aydın’ın Kuşadası ilçesinde zifte bulanmış ve hareketsiz bir şekilde bulunan leylek, tedavisinin ardından yeniden doğaya salındı.

Leyleklerin önemli göç yerlerinden birisi olan Aydın’ın Kuşadası ilçesine bağlı Kirazlı Mahallesi Tüllüoğlu dağlarında bir leylek mahsur kaldı. Kuşadası katı atık tesislerinde görev yapan bir bekçi, hareketsiz bir şekilde hareketsiz bir şekilde yatan leyleği görünce kulübesine getirip, durumu belediyeye bildirdi. Kuşadası Belediyesi Güvercin Masa’nın ihbarıyla bölgeye giden Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) leyleği teslim aldı. Yapılan ilk incelemelerde leyleğin bu yılın yavrularından olduğunu tespit edilirken, kontrollerde leylek üzerinde herhangi bir yara ve kesi izine rastlanmadı. Ancak leyleğin bacakları ve kanatlarından bir bölümünün tamamen siyaha boyanmış olduğunu gören ekipler, aç ve susuz kalan leyleği besledikten sonra bakıma aldı. Bakımının yapılması ve ziftten arındırılmasının ardından iyileşen leylek halkalanarak yeniden doğaya salındı.

Leyleklerin ve yaban hayatının korunması için ilgili kurumlar, duyarlı vatandaşlar ve derneklerin işbirliğinin önemli olduğuna dikkat çeken EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü; “Leyleğin muhtemelen zift olan bir yere girdiğini ya da sıcaklardan eriyen asfaltta bulaşarak bu hale geldiğini tahmin etmekteyiz. Susuz kaldığı için katı atık tesislerine indiğini ve halsiz kaldığından burada hareketsiz olarak kaldığını ve uçamadığını düşünmekteyiz. Aşırı susuz kalan leyleğe su verilerek susuzluğu giderildi. Bacaklarına ve kanatlarına yapışan ziftle siyaha boyanan leyleğin üzerindeki tüm ziftlerin çıkarılması sağlandı. Aç kalan leyleğin beslenmesi yapılarak, Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi bilim danışmanımız Doç Dr. Ortaç Onmuş’la görüşülerek TKJZ kodlu halka takıldı. 3 gün gözetim altında tutuldu. Kendisini toparladığını düşünerek doğaya bırakılması kararlaştırıldı. Aydın Doğa Koruma ve Şube Müdürlüğü Söke Şefi Erdinç Kutsal ve DKMP ekipleriyle birlikte, Söke’ye bağlı Avşar köyünde diğer leyleklerin beslenmelerini gerçekleştirdiği pamuk sulaması yapılan tarlaya bırakıldı. Avşar köyünden leylek dostu çiftçilerle de görüşülerek gözlem yapmalarını ve uçup uçmadığını izlemeleri konusunda bilgilendirildi. Bugün yavru leyleğin diğer leyleklerle birlikte uçarak gittiği konusunda bilgi geldi. Köydeki duyarlı çiftçiler leyleği takip edecekler herhangi olumsuz bir durum olduğunda bizleri bilgilendirecekler. DKMP, EKODOSD ve köydeki çiftçilerle işbirliği yapılarak yavru leyleğin sağlıklı bir şekildediğer leyleklerle göç yapması sağlanacak, aynı zamanda yapılan bu çalışmalar leyleklerin nesillerini devam ettirmesi için farkındalık oluşturacak” dedi.