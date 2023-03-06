Zeytin ve zeytinyağı üretim sezonu sona ererken, Balıkesir’in Edremit ilçesinde de zeytinyağlı sabun üretimi hızla devam ediyor. Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksek Okulu Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojileri Bölümü Öğretim Görevlisi Mücahit Kıvrak, zeytinyağlı sabunun bileşenleri itibarıyla bir tuz olduğunu ifade ederek, bu ürünün doğallığına dikkat çekti.

Zeytin ve zeytinyağı üretim sezonu sona ererken, Balıkesir’in Edremit ilçesinde de zeytinyağlı sabun üretimi hızla devam ediyor. Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksek Okulu Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojileri Bölümü Öğretim Görevlisi Mücahit Kıvrak, zeytinyağlı sabunun bileşenleri itibarıyla bir tuz olduğunu ifade ederek, bu ürünün doğallığına dikkat çekti.

Özellikle pandemi sürecinde bir kez daha dikkatleri çeken önemli hijyen ürünlerinden olan, geleneksel yollarla yapılan zeytinyağlı sabun, şimdilerde de büyük ilgi görüyor. Yüksek temizleyiciliği, doğallığı ile ilgi çeken zeytinyağlı sabun hakkında bilgi veren Kıvrak, "Sabunun ana vatanı Anadolu toprakları. Biz insanlık tarihi kadar eski olduğunu düşünüyoruz. Çünkü temizlik insanlık tarihi kadar eski. Sabun zeytinyağı ve kostik bilişimini yapılır. Birleşimi de aslında sodyum hidroksittir. Yani kuvvetli bir bazla zeytinyağı asit olan bir zeytinyağını birleştirdiğimizde ortaya bir kimyasal tuz çıkar. Bu tuz vücudumuz için de yararlıdır. Tuz aslında burada sabundur. Sabunun kendisi tuzdur. Zeytinyağı tekli doymamış yağ asitleri açısından zengin olduğu için kire çok rahatlıkla yapışır, onu tutar ve tuttuktan sonra suyla birlikte vücudunuzdan uzaklaştırır. Hem saçlarınız hem yüzünüz hem de vücudunuz için zeytinyağı sabunu idealdir. Zeytinyağı hamam sabunudur. Neden hamam sabunudur? Zeytinyağı ısındıkça daha sıcak suyla kendi özelliklerini daha etkin bir şekilde gösterir. Günümüzde kullanılan diğer kimyasal maddeler, kimyasal temizleyiciler zeytinyağlı sabuna göre daha az temizleme kabiliyetine sahiptir" dedi.

Zeytinyağlı sabunların doğal bir ürün olduğunu ifade eden Mücahit Kıvrak, "Zeytinyağı doğal olduğu için zeytinyağı sabunu da doğaldır. İçerisinde herhangi bir insan sağlığını veya vücudu tahriş edici herhangi bir madde bulunmamaktadır, kepeğe iyi gelir. Saçlarda özellikle saçların temizlenmesinde ve hava almasında iyi bir elemandır, temizlik elemanıdır. Zeytinyağı sabunu ülkemizde Antep’ten Edremit’e kadar birçok bölgede yapılmakta" şeklinde konuştu.

Zeytinyağlı sabun üretimi hakkında bilgi veren Kıvrak, "Kaynatma sabun şu şekilde yapılır: Önce biraz su koyarız, temiz su. Onun üstlerine zeytinyağı koyarız. Zeytinyağını kaynattıktan sonra suyla beraber kaynattıktan sonra yavaş yavaş kostiğini vermeye başlarız. Bu süreç, sabun yapacağınız yağın miktarına göre üç dört saatten yirmi dört saate kadar uzayabilir; sonra dinlendiririz. Sonra yer tavalarına sereriz. Yer tavalarında da yine elle keseriz. Ondan sonra da paketler tüketicinin beğenisine sunarız" diye konuştu.

"Dünyada 44 bine yakın tescil edilmiş koku var"

Sabunların çeşitli kokular ile çeşitlendirildiğini belirten Öğr. Gör. Kıvrak, "Çok değişik aromalar var. Dünyada 44 bine yakın tescil edilmiş koku var. Ama biz genelde insanların sabun kokusu olarak bildiği hamam kokusudur ve bunun yanında işte lavanta özlü daha doğrusu lavanta yağlı, biberiyeli, kekikli, birçok yağı kullanabiliyoruz" ifadelerini kullandı.