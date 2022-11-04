Türkiye’nin önemli zeytin üretim merkezlerinden Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, zeytinyağında verimli ve kaliteli bir sezon yaşanırken, gıda mühendisi Kazım Karabıyık da, zeytinyağında kaliteyi korumanın yollarını anlattı. Karabıyık, zeytinyağında kalitenin korunması için renkli cam şişelerde ve teneke kutularda saklanması gerektiğini söyledi.

Türkiye’nin önemli zeytin üretim merkezlerinden Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, zeytinyağında verimli ve kaliteli bir sezon yaşanırken, gıda mühendisi Kazım Karabıyık da, zeytinyağında kaliteyi korumanın yollarını anlattı. Karabıyık, zeytinyağında kalitenin korunması için renkli cam şişelerde ve teneke kutularda saklanması gerektiğini söyledi.

Burhaniye’de onlarca zeytinyağı fabrikasının musluklarından altın sarısı zeytinyağı akarken, kalitenin yüksekliği de çiftçileri sevindirdi. Yörede 03 ile 08 dizyem arasında çıkan zeytinyağları yoğun ilgi görürken, gıda mühendisi Kazım Karabıyık da, zeytinyağında kaliteyi korumanın yollarını anlattı, Çok kaliteli zeytinyağlarının çıktığını anlatan Karabayık, “2022-2023 zeytin hasat sezonumuz başladı. Çok kaliteli yağlar çıkıyor. Fakat, zeytinyağının koruma şartlarına uymamız gerekiyor. Evimize aldığımız zeytinyağlarını renkli cam şişelerde veya teneke kutularda serin yerde muhafaza etmemiz gerekir. Böylelikle, uzun bir süre zeytinyağında kaliteyi devam ettirmek mümkün olacaktır” dedi. Yörede ürünün bol olduğunu anlatan Burhaniye Zeytin OSB Yönetim Kurulu Üyesi Mesut Ağacık da, ” Bu yıl ülkemizin her yerinde ürün bolluğu yaşanıyor. Bunları iyi şartlarda toplayıp iyi şartlarda işlediğimizde kaliteli yağlar çıkıyor. Yağ kalitesi çok güzel. Fiyatlarında iyi olması halinde çiftçinin yüzü gülecektir. Yurt dışında kuraklığa bağlı olarak mahsulde kayıp var. İnşallah, bunu ülkemiz adına en iyi şekilde değerlendiririz. Bölgemiz de geçen sene zeytinyağımıza coğrafi işaret aldık. Zeytini iyi şartlarda sıkıp, yağı da iyi şartlarda sakladığınız zaman güvenle tüketicilere sunabiliriz” dedi.