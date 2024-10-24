Tarım ve Orman Bakanlığı’nın, S.S Dalaman Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nin sahte zeytinyağı satışını tespit ettiğini açıklamasının ve durumun haber olmasının ardından kooperatif tarafından açıklama yapıldı.

Bu arada kooperatifin Kurucu Başkanı ve Dalaman Belediye Başkanı olan Sezer Durmuş, kooperatif başkanlığını Yüksel Gümüş’e devrettiğini belirtti.

Dalaman Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nden Yüksel Gümüş adıyla yapılan açıklamada “İlçemizde birçok zeytinyağı üreticisi ile çalışıyoruz. Aldığımız ürünleri örnekleme yaparak kendimiz de analiz yapıyoruz. Uygun olmayanların satışını yapmıyoruz. 2023 yılında sadece bir üreticiden aldığımız yaklaşık 200 litre zeytinyağına bir miktar tohum yağının karıştırıldığını tespit ederek ve hemen satışını durdurduk. Ve kalan yağı da üreticiye iade ettik. Bunun dışında çalıştığımız onlarca üreticiyle herhangi bir sorun yaşamadık. Bilgilerinize sunulur” ifadelerine yer verildi.